В Волоколамском районе задержали серийного грабителя, похищавшего продукты

Серийного грабителя, который воровал из частных домов продукты и личные вещи, задержали в Волоколамском районе, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Грабитель отжимал окна и забирался в дома в Чеклеве и Ефимьеве. Грабителя задержали, им оказался житель района в возрасте двадцати одного года, пишет сайт Подмосковье сегодня.