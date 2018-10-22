В Волоколамском районе задержали серийного грабителя, похищавшего продукты
22 октября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Серийного грабителя, который воровал из частных домов продукты и личные вещи, задержали в Волоколамском районе, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.
Грабитель отжимал окна и забирался в дома в Чеклеве и Ефимьеве. Грабителя задержали, им оказался житель района в возрасте двадцати одного года, пишет сайт Подмосковье сегодня.
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