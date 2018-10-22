На Донбассе рассказали куда делись украинские «боевые» страйкболисты

Большей частью они погибли из-за неумения вести себя в реальном бою. Выжили только те, у кого помимо страйкбольной подготовки была армейская выучка или спецназовский опыт. Небольшая часть растворилась в украинских добровольческих батальонах, либо в армейских подразделениях. Эти тоже сумели выжить. Остальные так и не смогли отучиться от условностей игры в войну, поэтому погибли.

«В страйкболе есть ряд ключевых отличий от реальных условий боя»,— рассказал корреспонденту АН ветеран одной из спецслужб ДНР с позывным Натан: «От страйкбольных шариков можно спрятаться хоть за кустами. Страйкболисты в реальном бою так и пытались прятаться то за фанеркой, то за кустами».

По словам Натана на Украине предпринимались попытки превратить страйкболистов в подобие спецназовцев. Но из любителей-спортсменов так и не удалось сделать профессионалов. Переучить их не смогли. В реальных боевых действиях они продолжали придерживаться страйкбольной тактики.

«Был случай, когда на подходе к нашим позициям была замечена группа», — вспомнил Натан, рассказывая о страйкболистах: «Все модные. Шли красиво, елочкой. За ними сначала понаблюдали, потом накрыли со всего, что можно было. Они даже толком укрыться не смогли. В результате была перебита вся группа. Потом сходили посмотреть кто такие, а у них каски страйкбольные. Стало понятно почему они так неуклюже себя вели, попав под обстрел».

По словам Натана украинские страйкболисты отличались безрассудством. Они бросались на ПТУР, могли по-киношному выскочить под шквальным огнем. Это объясняется отточенными игровыми навыками страйкболистов, которые совершенно не применимы в реальном бою.

В самом начале боевых действий на Донбассе, украинские страйкболисты прославились своей бравадой. Они хвастались тем, что запросто перебьют любой спецназ, потому что для спецназовцев и армейцев, по словам украинских страйкболистов, «война — это работа». По их же словам, для самих игроков в страйкбол «война — это хобби».

После громких заявлений, стайкболисты попытались превратить хобби в работу на войне. Одно время даже появилась группа «Тени», которая называла себя партизанской. Они прославились съемками постановочных кадров, которые выдавали за реальные, но скоро прокололись с фейками. Теперь даже украинский раздел Википедии рассказывая о группе «Тени», сообщает, что она была замечена в распространении «брехни».

Широко заявив о себе в самом начале войны, украинские страйкболисты скоро исчезли из информационного поля.