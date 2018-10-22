В Хакасии затоплены 4 жилых дома

В Хакасии из-за прорыва дамбы в селе Московское затопило 4 жилых дома. Жителей эвакуировали.

В настоящее время плотину восстанавливает аварийная бригада, пишет ОТР.

Как считают специалисты, подрядная организация, которая ремонтировала дамбу, нарушила технологию, из-за этого и произошел прорыв.

Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу спасателей, в Слюдянке 21 октября на пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Он был хозяином жилища.