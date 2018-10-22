В Егорьевске мужчина ранил ножом знакомого

В подмосковной деревне Юрцово городского округа Егорьевск мужчина ранил ножом своего знакомого, как передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось 19 октября на улице Новая. 31-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости был отправлен в больницу, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на Свердловский районный суд Иркутска, житель Иркутского района напал с ножом на таксиста из-за развода с женой.

В Ленинградской области пожилой пациент больницы с ножом накинулся на санитарку. Женщина получила тяжелые травмы, пишет интернет-журнал Мои года с ссылкой на "Росбалт".