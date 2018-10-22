«Яндекс» отреагировал на слухи об изменениях в своем акционерном капитале

В «Яндексе» отреагировали на слухи о возможных изменениях в акционерном капитале компании. Соответствующий релиз пресс-службы организации поступил в распоряжение редакции «Аргументов недели».

В сообщении отмечается, что «Яндекс» постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии со своей политикой не комментирует появляющиеся в прессе предположения. Подчеркивается, что Совет ди⁠ректоров «Яндекса» строго следует лучшим принципам корпоративного управления для защиты интересов компании и всех ее акционеров. Любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, независимо от класса принадлежащих им акций, могут осуществляться только при строгом соблюдении всех формальных процедур. В частности, такие действия должен одобрить не только Совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса А.

Аркадий Волож, гендиректор группы компаний и сооснователь «Яндекса», в настоящее время владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.

- Я очень горжусь тем, чего наша команда добилась за эти годы, - отметил Аркадий Волож. - Мы создаем инновационные продукты, улучшающие жизнь десятков миллионов людей. И мы не собираемся останавливаться. Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс» и не намерен продавать свою долю в компании.

На минувшей неделе в СМИ появились слухи о готовящейся продаже Сбербанку не менее чем 30% акций «Яндекса». В материалах, опубликованных прессой, утверждается, что финансово-кредитная организация ведет переговоры по данному вопросу с Аркадием Воложем.