В Реутове полицейские нашли героин у мужчины

В Реутове правоохранители в ходе досмотра нашли у мужчины почти 3,5 грамма героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на Носовихинском шоссе, как пишет сайт Подмосковье сегодня. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу полиции, с начала 2018 года в Иркутской области полицейские ликвидировали 23 наркопритона, к уголовной ответственности привлечено 24 человека.