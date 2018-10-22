19 российским регионам грозит «мусорный коллапс»

Девятнадцати российским регионам грозит «мусорный коллапс» уже в ближайшее время. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов перечислил эти регионы: Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.

Как объяснил парламентарий, эти субъекты РФ рискуют столкнуться с «мусорным коллапсом» из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов или исчерпанности их ёмкости и в связи с резким подорожанием услуги для населения.

«Всего в зоне риска в связи с реализацией новой системы обращения с ТКО с 1 января 2019 года находятся 19 субъектов Российской Федерации. Им грозит мусорный коллапс», — цитирует Бурматова РИА Новости.