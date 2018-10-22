В Подольске было ликвидировано возгорание в строении

В подмосковной деревне Северово городского округа Подольск произошел пожар строении на улица Зеленая, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 21 октября в 07:07. В результате пожара пострадавших не было обнаружено, пишет сайт Подмосковье сегодня.