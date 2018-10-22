В Кремле пояснили слова Путина о возможности ядерного удара
22 октября 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле пояснили слова президента России Владимира Путина о возможности ядерного удара. Соответствующее заявление было сделано российским лидером в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в высказывании Владимира Путина речь шла не о рае или о том, кто куда попадет. Политик говорил о том, что Россия на доктринальном уровне оставляет за собой право на превентивный удар в случае нападения другой страны.
В Кремле подчеркнули, что Москва не будет наносить первый удар и президент страны говорил именно об этом, передает сегодня РИА "Новости".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес