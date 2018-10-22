Шахматы - не для слабых духом

Шахматы - древняя игра, которая уже на протяжении многих веков помогает разнообразить досуг людям разного социального статуса и положения. В шахматы любили играть и короли, и главы стран государств, люди искусства, артисты и т.д. В шахматы можно научиться играть в любом возрасте. Взять доску и фигуры и приятно провести время за шахматами можно как с друзьями, так и в одиночестве. Шахматы - единственная игра, стирающая разницу в возрасте: в нее могут сыграть, например, маленькая девочка и разменявший девятый десяток дедушка, и еще неизвестно кто выиграет!

Одним из самых интересных соревнований по шахматам безусловно являются командные турниры - ведь командная игра укрепляет отношения в коллективе, дает больший наплыв эмоций, переживаний, чем индивидуальная игра. Еще интереснее наблюдать за партиями партнеров по команде, особенно в борьбе за призовые места. Люди, давно закончившие свою практическую жизнь в шахматах, и переключившиеся на основную работу, иногда могут собраться вместе, ради участия в командных соревнованиях. А если это еще не только передвижение фигурок по доске, а еще и общение в приятной обстановке с приятным людьми, то это есть настоящий отдых! Такую возможность мне и моим коллегам по газете «Аргументы Недели», а также любителям шахмат из других команд предоставили организаторы турнира FINCHESS - интереснейшего соревнования среди финансовых структур и СМИ, где помимо шахматной составляющей, была и обширная культурно-деловая программа.

Соревнование проводилось в прекрасном ресторане гастробаре "Антон Палыч" на Цветном Бульваре, где играла живая музыка, участники могли перекусить, попить кофе, попробовать более горячительные напитки, познакомиться и поговорить друг с другом не только о шахматах. В перерывах между партиями выступали именитые спикеры в области экономики, финансов и т.д. Атмосфера была чудесной и доброжелательной, чего, к сожалению, не хватает многим шахматным турнирам даже самого высокого уровня. С точки зрения шахматной составляющей - всё было по высшему разряду - партии лидеров, благодаря специальным электронным доскам, транслировались в прямом эфире на сайте организаторов, столы и стулья, что немаловажно, были очень удобными. То есть ничто не мешало участникам проявить свои лучшие качества за шахматной доской и не отвлекаться на окружающие факторы.

Играли на специальных электронных часах, на которых проводятся соревнования самого высокого ранга, контроль времени был 5 минут + 2 секунды добавления за сделанный ход каждому сопернику - так называемый Блиц. Команда должна была быть составлена из 4 основных игроков+1 запасной, всего участвовало 8 команд, были сыграны 7 микроматчей.

Команда "Аргументы недели" с первых туров набрала неплохой ход, всухую обыграв своих соперников. Удачно стартовали и команды Сигма-Страхование и Содружество ВТБ, тоже уверенно выигравшие свои матчи. Сразу стало понятно, что призовые места разыграют именно эти коллективы, а результаты личных встреч внесут окончательную ясность в распределении этих призовых мест. В 5 туре состоялся наш матч с Сигмой. В результате напряженной борьбы победитель выявлен не был - ничья 2-2, которая, естественно, устроила наших соперников - "Содружество ВТБ", уверенно обыгравших СМП БАНК. В итоге, как в хорошем детективе, все решалось в последний момент. В последнем туре наша команда опережала всего на 0,5 очка команду ВТБ, составленную из мастеров ФИДЕ и сильных кандидатов в мастера, и в последнем туре нас ждала очная битва. После выхода из дебюта на всех четырех досках стояли примерно равные позиции. В итоге исход матча решался буквально на секундах: «Аргументы Недели» отстояли матч вничью, что и принесло заветное первое место с отрывом в 0,5 очка!

В целом турнир оставил только положительные эмоции у всех участников. Помимо игры в шахматы люди провели вечер, общаясь между собой, слушая интересных спикеров… Подобный формат способствует популяризации шахмат, и будем надеяться, что турнир FINCHESS будет только набирать обороты и проводиться регулярно.