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Борис Дубровский: Я хотел бы избираться на новый срок
22 октября 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что он будет выставлять свою кандидатуру на выборы губернаторов в 2019 году. В интервью журналистам ТАСС глава региона Борис Дубровский заявил, что не намерен идти в отставку.
- Я подавать в отставку не планирую, - сказал Борис Дубровский. - Мало того, я хотел бы избираться на новый срок в 2019 году.
Губернатор добавил, что подготовка к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, котоыре намечены в Челябинске в 2020 году, — это очень большая ответственность и большой труд, которые ему не хочется ни на кого перекладывать. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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