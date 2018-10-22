Борис Дубровский: Я хотел бы избираться на новый срок

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что он будет выставлять свою кандидатуру на выборы губернаторов в 2019 году. В интервью журналистам ТАСС глава региона Борис Дубровский заявил, что не намерен идти в отставку.

- Я подавать в отставку не планирую, - сказал Борис Дубровский. - Мало того, я хотел бы избираться на новый срок в 2019 году.

Губернатор добавил, что подготовка к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, котоыре намечены в Челябинске в 2020 году, — это очень большая ответственность и большой труд, которые ему не хочется ни на кого перекладывать. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".