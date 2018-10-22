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Сирота сел в тюрьму, чтобы не возвращаться в предоставленную квартиру
22 октября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Алексей Комедько по окончании школы в детском доме в Кусинском районе Челябинской области получил муниципальную квартиру в селе Петропавловка, как оказалось, непригодную для проживания. Отчаявшись достучаться до совести и милосердия местных чиновников, сирота решил пойти на преступления, чтобы привлечь внимание общественности.
Две комнаты в доме барачного типа, без ванной и горячей воды, и квартирой то назвать трудно. От соседа сверху на голову течёт канализация. Жильё это он получил в 2015 году, но въехал в него в 2017. Ужаснувшись от состояния жилищных условий и полчищ крыс в подвале, 24-летний юноша попросил чиновников переселить его. Но не тут то было, в районе очередь на льготное жильё для сирот составляет 50 человек, а самого жилья то и нет. Вот по бумагам и получается, что парню дали квартиру, пригодную для проживания.
Отчаявшись восстановить справедливость, Алексей совершил преступление - украл у знакомой телефон и явился с повинной в полицию. Суд установил для него наказание в 2,5 года лишения свободы, которые парень надеется провести в лучших, чем у него условиях. Конечно, не дай Бог никому такой участи, однако по статистике в России очереди на получение жилья ждут 258 тысяч детей-сирот. Для их расселения необходимо порядка 200 млрд рублей, но в 2018 году на эти цели планируется потратить лишь 7 млрд, а в 2019-м и 2020-м — по 7,5 и 7,7 млрд, соответственно.
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