Борис Дубровский за 4 года направил на дороги более 56 миллиардов рублей

Масштабные ремонты и строительство новых автодорог были проведены за минувшие четыре года. Глава региона Борис Дубровский направил на эти цели суммарно свыше 56 миллиардов рублей.

На эти деньги построили более 276 километров новых дорог и отремонтировали более 512 километров старых, а разметку нанесли на свыше 30 тысячах километров. Добавим, что только в этом году на эти цели направлено свыше 13,4 миллиардов рублей, причем львиная доля - 12,4 миллиардов – из областного бюджета.

- Нам, наконец, удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов, отметил Борис Дубровский. - Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас Южный Урал подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. На следующий год эта работа вошла в пять ключевых направлений нашей деятельности.