Кокорину и Мамаеву предстоит мыть туалеты в СИЗО

Правозащитники посетили в СИЗО футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева, арестованных после драки в центре Москвы. Футболисты, как и положено, сначала были помещены в карантинные камеры. Сейчас их уже из них перевели в обычные камеры СИЗО. Кокорин и Мамаев высоко оценили кашу в "Бутырке"

Правозащитники опасалась, что заключенные, к которым поместят денежных футболистов, начнут вымогать у них деньги. Но, как рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и еще одного их сообщника - малоизвестного футболиста Александра Протасовицкого - поместили в образцово-показательные камеры. С футболистами посадили тех, кто сидел с ними и в карантине. У каждого по одному соседу. Футболистов "не бьют, и вымогать деньги не вымогают, и даже «парашу» они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)", - пишет "МК".

Мамаев первый получил передачу, у него уже было свидание с отцом, его выводили в храм. У Кокорина никаких свиданий пока не было, но передачу он получил.

Занятие в спортзале в "Бутырке" стоит 500 рублей. Футболистов не пускают на спорт даже за деньги. Против прокуратура.

Кормят заключенных нормально. Каша им понравилась, особенное рисовая. Мамаева регулярно выводят в храм, который стал своего рода альтернативой спортзалу.