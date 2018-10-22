Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на этой неделе
22 октября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на текущей неделе. Согласно последней информации специалистов, постепенно в столице наступит настоящая осень с низкими температурами и осадками.
Предполагается, что уже с завтрашнего дня в город придут дожди. В четверг и субботу они будут особенно интенсивными, вследствие чего при выходе из дома нужно не забывать зонты. Местами не исключен также мокрый снег, передает РИА "Новости" данные метеорологов.
Наиболее низкая температура ожидается в пятницу – не выше плюс 4 градусов. Самым теплым днем недели обещает стать воскресенье – столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
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