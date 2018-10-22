Что может стать альтернативой полиэтиленовым пакетам?

В развитых странах люди все меньше используют полиэтиленовые пакеты. Они переходят на бумажные. Россия не является исключением.

Так, биоэколог Лидия Беляева рассказала, что может стать альтернативой одноразовым «маечкам». Об этом сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Безусловно, в нашей стране это возможно, потому что отказ от одноразовых полиэтиленовых пакетов и мешочков в магазинах – это шаг к здоровой окружающей среде, здоровой природе и здоровым людям. Сколько времени это займет – это зависит от того, насколько быстро будут приняты какие-то нормативные правовые акты, законы", - рассказал эксперт.

Также координатор организации Юлия Бурдо рассказала, как это происходит, пишет информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Пластиковый мусор разлагается под действием ультрафиолетового излучения на микрогранулы. И морские животные принимают его за планктон, заглатывают и фактически умирают от голодания",- объяснил эксперт.