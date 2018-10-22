Визит советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Москву связан с «торгом вокруг Договора о РСМД, а не с реальным выходом США из этого соглашения», - такое мнение в беседе с «Аргументами недели» высказал российский высокопоставленный военно-дипломатический источник перед началом первого раунда переговоров Болтона в России.

«Мы понимаем, что Трамп не может лично разорвать договор, ратифицированный Сенатом. А в Сенате о выходе из этого соглашения пока идут только разговоры. Бизнес-президент просто поднимает ставки перед переговорами, как он это делает обычно. Так что сейчас начнется банальный торг о наших и американских уступках друг другу», - подчеркнул дипломат.