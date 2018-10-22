Комиссия госкорпорации "Роскосмос" установила причину аварии при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10". 20 октября в головном НИИ ракетно-космической отрасли России — ЦНИИмаш состоялось очередное заседание аварийной комиссии по нештатной ситуации, возникшей 11 октября при запуске "Союза". Эксперт: Ракету-носитель "Союз" могли повредить при сборке на "Байконуре"

К аварии ракеты-носителя привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени, которое произошло при сборке ракеты на космодроме "Байконур", - сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования источник в корпорации.

По сведениям информаторов издания, повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней.

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов", - сообщили в "Роскосмосе".

Ранее эксперт сообщали, что ракету-носитель "Союз" могли повредить при сборке на "Байконуре".