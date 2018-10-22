Комиссия "Роскосмоса" установила причину аварии на ракете-носителе "Союз"
22 октября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Комиссия госкорпорации "Роскосмос" установила причину аварии при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10". 20 октября в головном НИИ ракетно-космической отрасли России — ЦНИИмаш состоялось очередное заседание аварийной комиссии по нештатной ситуации, возникшей 11 октября при запуске "Союза".
К аварии ракеты-носителя привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени, которое произошло при сборке ракеты на космодроме "Байконур", - сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования источник в корпорации.
По сведениям информаторов издания, повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней.
"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов", - сообщили в "Роскосмосе".
Ранее эксперт сообщали, что ракету-носитель "Союз" могли повредить при сборке на "Байконуре".
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