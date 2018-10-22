Минобороны обещает увеличить зарплаты и пенсии военных в 2019 году

Министерство обороны РФ обещает постоянно повышает зарплаты военнослужащим и пенсии отставникам.

Замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова, отвечающая за финансы оборонного ведомства, в интервью газете "Красная звезда", заявила, что индексация зарплат и пенсий военных будет проводится в ближайшие три года.

В 2019 году зарплаты и пенсии военных будут проиндексированы на 4,3 процента в 2020 году — на 3,8 процента и на 4 процента в 2021 году. С января 2018 года оклады военных были увеличены на 4 процента.

Шевцова напомнила, что с января 2012 года была введена новая система денежного довольствия военнослужащих, благодаря этому зарплаты военных выросли в 2,5 — 3 раза. Но зарплаты военных не индексировались до января 2018 года.

По данным Минобороны, в настоящее время средний размер "зарплаты" военных сопоставим с уровнем зарплат ведущих отраслей экономики.