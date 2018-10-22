Австралийские ученые раскрыли пользу содержащихся в овощах нитратов для зрения. У многих людей с возрастом из-за дегенерации желтого пятна (макулодистрофия) снижается острота зрения. Ученые предупредили о серьезной опасности мобильных телефонов для зрения

А в 50 процентах оно становится причиной слепоты у людей старше 55 лет. При этом еще происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки.

Ученые Уэстмидского института медицинских исследований провели масштабное исследование и выявили, что употребление овощей, богатых нитратами, снижает риск развития начала дегенерации желтого пятна.

Исследование велось в течение 15 лет с участием более 2000 человек в возрасте после 49 лет. Ученые обнаружили, что у тех, кто потреблял 100-142 миллиграммов овощных нитратов, риск развития макулодистрофии был ниже на 35 процентов, чем у тех, кто потреблял дозу примерно вдвое меньше. Превышение нитратов, содержащихся в моркови, свекле или листьях салата, никакой пользы не давало, - сообщает на сайте MedicalXpress.