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S7 заявила об угрозе остановки работы российских авиакомпаний
22 октября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры. Министерство транспорта разработало проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок», согласно которому с 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.
Авиаперевозчики, в частности S7, предупредили правительство об угрозе остановки работы российских авиакомпаний. В письме гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова, направленному в июле президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, говорится, что при применении постановления кабмина на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и ощутимо затратном переходе в другие системы бронирования. На переход нужно от 2 до 4 лет.
У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у «Аэрофлота», швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у «Уральских авиалиний». Почти все остальные российские авиакомпании работают с российской «Сирена-трэвел». Но лоукостер «Победа» — с американской Navitair, авиакомпания «Азимут» — c Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» совместно с аэропортом «Внуково».
Sabre и Amadeus — глобальные лидеры этого рынка. Как отметил гендиректор авиакомпании «Сибирь», российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний, - сообщает газета «Ведомости».
Если другие авиакомпании могут легко перейти к российскому провайдеру, то «Аэрофлот» и S7 входят в глобальные авиационные альянсы. А российские системы пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в альянсах. Менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ уверены, что если в течение года будет заказ, системы можно доработать.
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