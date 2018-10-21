Рисующая грудью художница отправила "подарок" Кокорину и Мамаеву
21 октября 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Художница из Петербурга Ирина Романовская, рисующая грудью портреты знаменитостей, выступила в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она решила отправить спортсменам в «Бутырку» валенки и ватник.
Свой выбор подарка она объяснила тем, что спортсменам понадобятся теплые вещи. Валенки она украсила портретами Кокорина и Мамаева и пайетками. Зрителей своего YouTube-канала она попросила, чтобы они поняли и простили футболистов.
Ранее художница нарисовала портреты Кокорина и Мамаева грязью: "грязь я использовала, чтобы показать, как отвратительным поступком талантливые футболисты запачкали свою репутацию и упали из князи в грязи".
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