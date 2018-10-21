Художница из Петербурга Ирина Романовская, рисующая грудью портреты знаменитостей, выступила в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она решила отправить спортсменам в «Бутырку» валенки и ватник. Кокорин и Мамаев высоко оценили кашу в "Бутырке"

Свой выбор подарка она объяснила тем, что спортсменам понадобятся теплые вещи. Валенки она украсила портретами Кокорина и Мамаева и пайетками. Зрителей своего YouTube-канала она попросила, чтобы они поняли и простили футболистов.

Ранее художница нарисовала портреты Кокорина и Мамаева грязью: "грязь я использовала, чтобы показать, как отвратительным поступком талантливые футболисты запачкали свою репутацию и упали из князи в грязи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IRINA ROMANOVSKAYA (@irina__romanovskaya)11 Окт 2018 в 12:38 PDT