Хаски из Ростова, подпевающий скрипачке, стал звездой Интернета
21 октября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
На центральной улице Ростова-на-Дону выступала скрипачка, которой подпевал пес породы хаски. Пес голосил под классическую музыку, как настоящий оперный певец и никого не оставил равнодушным.
Очевидцы выложили видео выступления в Интернет, оно быстро набирает популярность и массу комментариев, например: "Навеяло: «ты пела так, что выли все собаки...а у соседа обвалился потолок...а я хотел тебя без шума и без драки обнять, поднять и ударить об пенёк»", "Маламут это, у них талант оперного пения".
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