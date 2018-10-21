Хаски из Ростова, подпевающий скрипачке, стал звездой Интернета

На центральной улице Ростова-на-Дону выступала скрипачка, которой подпевал пес породы хаски. Пес голосил под классическую музыку, как настоящий оперный певец и никого не оставил равнодушным.

Очевидцы выложили видео выступления в Интернет, оно быстро набирает популярность и массу комментариев, например: "Навеяло: «ты пела так, что выли все собаки...а у соседа обвалился потолок...а я хотел тебя без шума и без драки обнять, поднять и ударить об пенёк»", "Маламут это, у них талант оперного пения".