Медведев: от качества дорог зависит безопасность РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил важность дорог в жизни российского государства. Телеграмма главы правительства опубликована на официальном сайте кабинета министров РФ.

"От качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех регионах без исключения", - значится в поздравительной телеграмме Дмитрия Медведева.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают работники дорожного хозяйства. Премьер отметил, что это работа первопроходцев: трудная, но благородная и важная профессия.

По его словам, дороги необходимы для эффективного развития хозяйства и промышленности в государстве, увеличения туристического потока, а также для привлечения инвестиций.

"Хочу сказать особое спасибо ветеранам отрасли. [...] Желаю вам здоровья, удачи и всего наилучшего", - отметил Медведев, пожелав, чтобы их опыт служил примером для молодых специалистов.