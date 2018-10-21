Самая "звездная" ночь: москвичей сегодня ждет пик осеннего звездопада
21 октября 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
В предстоящую ночь с 21 на 22 октября жители и гости российской столицы смогут наблюдать в небе метеорный поток Ориниды. На это время придется пик восхитительного осеннего "звездопада".
Ориониды - один из основных метеорных потоков октября, максимум действия которого в этом году приходится на ночь с субботы на воскресенье, пишет РИА Новости.
По словам начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина, грядущей ночью можно будет наблюдать до 25 метеоров в час.
Источником Орионид служит комета Галлея: "За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в нем частицы выпадают в виде мелких метеоров", - пояснил астроном.
Лучше всего "падающие звезды" будут видны на восточной и юго-восточной части ночного неба ближе к полуночи. Тех, кому не удастся наблюдать нынешний "звездопад", призывают не расстраиваться.
Уже к середине ноября астрономы ожидают приближения к Земле нового метеорного потока: в субботу, 17 ноября, в небе над столицей можно будео увидеть Леониды.
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