В предстоящую ночь с 21 на 22 октября жители и гости российской столицы смогут наблюдать в небе метеорный поток Ориниды. На это время придется пик восхитительного осеннего "звездопада".

Ориониды - один из основных метеорных потоков октября, максимум действия которого в этом году приходится на ночь с субботы на воскресенье, пишет РИА Новости.

По словам начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина, грядущей ночью можно будет наблюдать до 25 метеоров в час.

Источником Орионид служит комета Галлея: "За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в нем частицы выпадают в виде мелких метеоров", - пояснил астроном.

Лучше всего "падающие звезды" будут видны на восточной и юго-восточной части ночного неба ближе к полуночи. Тех, кому не удастся наблюдать нынешний "звездопад", призывают не расстраиваться.

Уже к середине ноября астрономы ожидают приближения к Земле нового метеорного потока: в субботу, 17 ноября, в небе над столицей можно будео увидеть Леониды.