Поклонская и Соловьёв рассказали о своей свадьбе в Крыму

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев недавно сыграли свадьбу и рассказали, как прошло торжество. Наталью Поклонскую сняли в художественном фильме о Донбассе

СМИ узнали и раструбили о тайной свадьбе Поклонской и Соловьева в августе, но депутат не была сразу готова рассказать об изменениях в своей личной жизни. Только гости их свадьбы посекретничали, что торжество было скромным, но со вкусом.

"Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность", — рассказала Наталья Поклонская в совместном с мужем интервью НТВ.

По словам Ивана Соловьева, около 200 знакомых и незнакомых журналистов перед свадьбой с Поклонской обрывали его телефон. Политики не хотели шумихи и засекретили свадьбу.

Как объяснила Поклонская, они устраивали торжество для себя, поэтому не хотели и не пытались пустить какую-то публичность.

То, что Наталья танцевала под "Хуторянку", оказалось правдой.