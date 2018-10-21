Момент нападения на Керченский колледж зафиксировали камеры наблюдения - видео
21 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Момент нападения на Керченский политехнический колледж зафиксировали камеры наблюдения. Кадры записи с камер наблюдения, как 18-летний Владислав Росляков прошел в здание колледжа с сумкой с оружием и боеприпасами, показал телеканал "Вести Крым". На видео попали и моменты взрыва и стрельбы.
Студент-четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу столовой учебного заведения в среду на этой неделе.
В результате погиб 21 человек — 15 студентов и пять преподавателей колледжа. Ранены более 50 человек. Стрелок покончил с собой.
В Керчи похоронили погибших. Проводить в последний путь жертв керченского стрелка собрались десятки тысяч людей.
Проводится расследование возбужденных уголовных дел. Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что у Рослякова были сообщили, не мог 18-летний парень один организовать массовое убийство.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами.
При этом все осколки были инфицированы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес