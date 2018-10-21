Момент нападения на Керченский колледж зафиксировали камеры наблюдения - видео

Момент нападения на Керченский политехнический колледж зафиксировали камеры наблюдения. Кадры записи с камер наблюдения, как 18-летний Владислав Росляков прошел в здание колледжа с сумкой с оружием и боеприпасами, показал телеканал "Вести Крым". На видео попали и моменты взрыва и стрельбы. Появилась версия, где взял деньги на оружие керченский стрелок

Студент-четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу столовой учебного заведения в среду на этой неделе.

В результате погиб 21 человек — 15 студентов и пять преподавателей колледжа. Ранены более 50 человек. Стрелок покончил с собой.

В Керчи похоронили погибших. Проводить в последний путь жертв керченского стрелка собрались десятки тысяч людей.

Проводится расследование возбужденных уголовных дел. Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что у Рослякова были сообщили, не мог 18-летний парень один организовать массовое убийство.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами.

При этом все осколки были инфицированы.