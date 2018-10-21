Во Владикавказе на горящем заводе "Электроцинк" появилась угроза взрыва
21 октября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владикавказе на горящем заводе "Электроцинк" появилась угроза взрыва. Об угрозе взрыва предупредили в республиканском управлении МЧС. На заводе "Электроцинк" во Владикавказе пожар начался в ночь на 21 октября. Площадь пожара, на данный момент, возросла до 4,5 тысячи квадратных метров.
Около восьми часов утра на сайте МЧС появилось сообщение, что по прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что на территории ОАО "Электроцинк", находящемуся по адресу: улица Заводская, 1, происходит горение в цеху электролиза цинка, на площади 1000 квадратных метров.
В результате пожара есть пострадавшие. В МЧС уточнили, что, так как в горящем цехе идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе. Пожарные выведены из здания цеха. Тушение пожара осуществляется с улицы.
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