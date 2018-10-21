В кузбасском поселке Пача пенсионер убил двоих сыновей

В кузбасском поселке Пача 68-летний пенсионер воскресенье утром убил двоих сыновей. Информация о стрельбе в Кемеровской области появилась в социальных сетях. В сети пишут, что в поселке Пача Яшкинского района около 10 часов утра пожилой мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял по людям.

Убитыми оказались родные сыновья пенсионера - 31-летний и 42-летний мужчины. В паблике "Инцидент Кемерово" в соцсети "Вконтакте" указано, что "в одного из убитых было совершено пять выстрелов". Позже мужчина застрелился.

Позже мужчина застрелился. В правоохранительных органах официально не комментировали появившуюся в сетях информацию об инциденте со стрельбой.