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В кузбасском поселке Пача пенсионер убил двоих сыновей

21 октября 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В кузбасском поселке Пача пенсионер убил двоих сыновей
фото: pixabay.com

В кузбасском поселке Пача 68-летний пенсионер воскресенье утром убил двоих сыновей.  Информация о стрельбе в Кемеровской области появилась в социальных сетях. В сети пишут, что в поселке Пача Яшкинского района около 10 часов утра пожилой мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял по людям.

Убитыми оказались родные сыновья пенсионера - 31-летний и 42-летний мужчины.  В паблике "Инцидент Кемерово" в соцсети "Вконтакте" указано, что "в одного из убитых было совершено пять выстрелов". Позже мужчина застрелился.

 Позже мужчина застрелился. В правоохранительных органах официально не комментировали появившуюся в сетях информацию об инциденте со стрельбой. 

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