В кузбасском поселке Пача пенсионер убил двоих сыновей
21 октября 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
В кузбасском поселке Пача 68-летний пенсионер воскресенье утром убил двоих сыновей. Информация о стрельбе в Кемеровской области появилась в социальных сетях. В сети пишут, что в поселке Пача Яшкинского района около 10 часов утра пожилой мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял по людям.
Убитыми оказались родные сыновья пенсионера - 31-летний и 42-летний мужчины. В паблике "Инцидент Кемерово" в соцсети "Вконтакте" указано, что "в одного из убитых было совершено пять выстрелов". Позже мужчина застрелился.
Позже мужчина застрелился. В правоохранительных органах официально не комментировали появившуюся в сетях информацию об инциденте со стрельбой.
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