101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: любовь, танцы и бренди

Жительнице британского городка Шеффилд Бетти Ньюшем 14 октября исполнилось 101 лет, и старушка поделилась секретом долголетия. Главное в жизни британки - любовь. Долгожительница призналась, что она всегда любила свою работу, мужа и дочек, а сейчас любит путешествовать, танцевать и добавлять в чай несколько капель бренди.

По признанию Бетти, всю свою жизнь была активной. Сейчас четыре раза в неделю ходит на танцы, - сообщает "Ридус".

Во время Второй мировой войны британка работала на военном заводе, который выпускал детали для самолётов и боеприпасы.

Бетти вышла замуж. С единственным мужем она прожила в браке 45 лет. Мужчина скончался в 1984 году.

Дочь долгожительницы Лоррейн Кук сейчас живет в США. По ее словам, мама всегда заботилась не только о своей семье, но и обо всех друзьях и соседях. "Она постоянно всем помогала, ходила за покупками, убиралась в домах знакомых", - цитирует Лоррейн Кук издание Metro.

Бетти Ньюшем недавно упала и получила серьёзные переломы, но из родного города к дочери переезжать не хочет.

"Я по-прежнему чувствую себя молодой девушкой. Только в моём городе Шеффилд всё изменилось: здания стали выше, машин — больше. И люди уже не такие добрые, раньше у всех было больше времени друг на друга", - рассказала британская долгожительница.