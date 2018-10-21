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В сети обсуждают приезд "скорой в Мавзолей: "Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся"
21 октября 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В сети пользователи обсуждают новость о приезде бригады "скорой помощи" в Мавзолей в Москве. Фото, как медики с чемоданчиком вбегают в Мавзолей на Красной площади, рассмешило пользователей сети.
"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся", "Ленин жив?", "«Неужели откачают?", "Неспроста же мавзолей на обед закрывают", "Пульс проверить приезжали", — комментируют весельчаки. А некоторые решили, что Владимир Ленин, наоборот, умирает, а врачи пытаются вырвать вождя мирового пролетариата из лап смерти.
Инцидент в Мавзолее на Красной площади произошел в минувшую пятницу, 19 октября. Плохо стало туристу, посещавшему мавзолей. Ему вызвали "скорую".
Напомним, гигантская очередь в Мавзолей выстраивалась в дни проведения чемпионата мира по футболу минувшим летом.
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