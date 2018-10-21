На Кипре в районе Пафоса погибла семья из России

На Кипре семейная пара из России разбилась в дорожно-транспортном происшествии в районе Акамас в Пафосе. Российские туристы - 58-летний мужчина и его 48-летняя супруга взяли в аренду автомобиль и путешествовали по острову.

Водитель не справился с управлением машины, и автомобиль сорвался с 30-метрового обрыва на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе. Россияне погибли. Разбитый автомобиль заметил прохожий и вызвал полицию. Очевидец сообщил о рухнувшей с обрыва машине в районе Ванн Афродиты.

Ка кпишут кипрские СМИ, погибшие туристы прибыли на Кипр 10 октября на две недели, поселились в отеле в Пафосе. 24 октября они должны были вернуться на родину.