Байкерский клуб "Ночные волки" подарил бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову "подарок, сделанный собственными руками". Церемония вручения презента состоялась в ходе закрытия мотосезона в Москве.

Чемпиону UFC был подарен уникальный мотоцикл ручной сборки. Хабиб Нурмагомедов получил его лично от президента байк-клуба "Ночные волки" по прозвищу Хирург.

Как рассказал спортсмен, он обязательно станет ездить на подаренном мотоцикле. Однако Нурмагомедов не преминул отметить, что сначала ему нужно будет научиться это делать.

Он поблагодарил байкеров за такое проявление внимания и добавил, что мотоцикл стал для него первым "чисто русским подарком" - произведенным у него на родине.



