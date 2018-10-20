Сом весом 100 килограмм пойман в Польше
20 октября 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в соцсети фотографии выловленного им сома, сообщив, что вес улова составил более 100 килограмм, а длина - 260 сантиметров.
Сом плавал в Рыбницком заливе. Ранее в Польше такие сомы еще не попадались. Но до мирового рекордсмена ему далеко. Известно, что около ста лет назад в Узбекистане поймали 430-килограммового сома-гиганта.
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