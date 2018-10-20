Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в соцсети фотографии выловленного им сома, сообщив, что вес улова составил более 100 килограмм, а длина - 260 сантиметров. Опубликовано фото 32‐килограммового сома, которого удалось поймать в Сочи

Сом плавал в Рыбницком заливе. Ранее в Польше такие сомы еще не попадались. Но до мирового рекордсмена ему далеко. Известно, что около ста лет назад в Узбекистане поймали 430-килограммового сома-гиганта.

















Фото: Szymon Nowowiejski в Facebook