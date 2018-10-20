В кафе и ресторанах могут запретить кальяны и вейпы

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, приравнивающий электронные сигареты, кальяны и вейпы к обычным сигаретам и запрещающий их курение в заведениях общественного питания.

Поправки в законодательство, запрещающие курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в заведениях общественного питания, в ближайшее время будут внесены в Госдуму на рассмотрение. Документ предлагает приравнять вышеперечисленные устройства к обычным сигаретам. Это означает, что их распространение будет регулироваться федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также техническим регламентом.

«Я поддерживаю эту идею. Мы разработали ранее такой же законопроект. Но он уже около двух лет находится на согласовании в правительстве из-за разногласий: Минпром настаивает на особых требованиях для электронных сигарет, у Минкульта имеются вопросы по местам для курения, и так далее», - рассказал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Мнение сенатора приводит РИА Новости.