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Власти Москвы предлагают провести акцию «Возвращение имен» у «Стены скорби»
20 октября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Московская мэрия предложила устроителям акции «Возращение имен», которая должна была пройти накануне Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке, провести мероприятие около «Стены скорби», расположенной на проспекте Академика Сахарова.
В пресс-службе префектуры Центрального административного округа отметили, что никаких препятствий для проведения акции нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня. Из-за них нельзя обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности.
Михаил Федотов, возглавляющий Совет при президенте по развитию гражданского общества, призвал не искать в решении столичных властей «злую волю». Возникшую ситуацию Федотов объяснил тем, что планы строителей не совпали с планами организаторов «Возвращения имен» и мэрии. Правозащитник выразил уверенность в том, что мероприятие состоится, хоть и не на традиционном месте.
По словам Федотова, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, общественники соберутся перед монументом «Стена скорби», чтобы принять участие в акции «Колокол памяти». Каждый желающий сможет ударить в колокол, стилизованный под лагерный рельс.
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