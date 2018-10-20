Телеграм-канал "Выборный" предсказал отмену референдума по пенсионной реформе?
20 октября 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
"Центризбирком (ЦИК) прекратил подготовку референдума против повышения пенсионного возраста, так как инициаторы не смогли создать федеральную инициативную группу", - сообщил накануне "Ъ".
Как отмечает автор публикации, ЦИК принял решение о прекращении подготовки «пенсионного» референдума потому, что ни одна из пяти групп не смогла собрать федеральную инициативную группу.
Однако о том, что референдум может не состояться, еще 17 августа этого года сообщал телеграм-канал "Выборный". Когда впервые в российских медиа появилась информация о том, что данный референдум вообще может состояться, "Выборный" отметил, что в ГАС "Выборы" есть лишь возможность обратабывать бюллетени с простых выборов, а с референдумов - нет. Их не принимают КОИБы. То есть, подобная программа не предусмотрена в принципе. Одним словом, право на референдум мы имеем, но в ГАС "Выборы" нет технической возможности его провести. Вообще, пять из восьми ключевых вопросов, которые были подняты на этой встрече, были посвящены тому, что ГАС "Выборы" не готов к проведению референдума. "Выборный" ранее обратил внимание на то, что система вообще не готова к проведению общероссийских референдумов: "Закон требует определенных действий, а хваленое детище «не может»".
Узнав об имеющихся провалах по части ГАС "Выборы", телеграм-канал публично обратил на это внимание. Материал ЦИК заметил и, надо отдать должное, по словам "Выборного", даже "неофициально поблагодарил за сигнал".
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