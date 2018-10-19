Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции, введенные США, ЕС и еще другими странами - "это не вопрос жизни и смерти". Глава российского правительства напомнил, что СССР десятилетиями жил под ограничениями. "И ничего", - отметил Медведев.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Бельгии Шарлем Мишелем на полях форума "Азия — Европа" (АСЕМ) Дмитрий Медведев заявил:"Не мы все эти санкции начали, и не нам прекращать их действие". Как он подчеркнул, если европейские партнеры хотят их прекратить — "пусть прекращают", "не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями". Он сказал, что никто не собирается убеждать партнеров России отменить санкций. Отказ от антироссийских санкций он назвал "взаимовыгодным делом".

Медведев подчеркнул, что если "наши европейские коллеги" нуждаются в отмене санкционного режима, "они сами должны выйти с этой инициативой".