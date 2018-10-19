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Cемья подростка из Керчи, ошибочно названного убийцей, боится выходить из дома
19 октября 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Cемья юноши из Керчи, ошибочно названного убийцей в первые часы после трагедии, боится выходить из дома. Стрельбу в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса этого учебного заведения Владислав Росляков.
Соцсети и некоторые СМИ в первые часы после трагедии ошибочно назвали виновником в массовом убийстве другого парня, тоже Владислава. Его мама Наталья Дивиза рассказала, что теперь их семья из-за угроз живет в "кошмарном стрессе" и боится выходить на улицу, - сообщает РИА Новости.
На распространенном после трагедии в колледже фото — житель Керчи Владислав Дивиза, в соцсети "ВКонтакте" он зарегистрирован как Владислав Рейх. По словам мамы этого парня, Владислав учится в морском училище на матроса-моториста. По ее словам, там он в момент трагедии был в своем училище, прошел медкомиссию и поехал туда сдавать документы.
Женщина поделилась, как она получала массу звонков на телефон, а сыну в соцсеть писали угрожающие комментарии. Они уже обратились в полицию. Мама Влада - будущего матроса, он сам и его младший брат из дома не выходят уже третий день.
"Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12:30 находился в Керченском морском техническом колледже. Есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился", - говорит сам Влад Дивиза.
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