Cемья подростка из Керчи, ошибочно названного убийцей, боится выходить из дома

Cемья юноши из Керчи, ошибочно названного убийцей в первые часы после трагедии, боится выходить из дома. Стрельбу в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса этого учебного заведения Владислав Росляков. Появилась версия, где взял деньги на оружие керченский стрелок

Соцсети и некоторые СМИ в первые часы после трагедии ошибочно назвали виновником в массовом убийстве другого парня, тоже Владислава. Его мама Наталья Дивиза рассказала, что теперь их семья из-за угроз живет в "кошмарном стрессе" и боится выходить на улицу, - сообщает РИА Новости.

На распространенном после трагедии в колледже фото — житель Керчи Владислав Дивиза, в соцсети "ВКонтакте" он зарегистрирован как Владислав Рейх. По словам мамы этого парня, Владислав учится в морском училище на матроса-моториста. По ее словам, там он в момент трагедии был в своем училище, прошел медкомиссию и поехал туда сдавать документы.

Женщина поделилась, как она получала массу звонков на телефон, а сыну в соцсеть писали угрожающие комментарии. Они уже обратились в полицию. Мама Влада - будущего матроса, он сам и его младший брат из дома не выходят уже третий день.

"Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12:30 находился в Керченском морском техническом колледже. Есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился", - говорит сам Влад Дивиза.