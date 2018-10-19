Появилась версия, где взял деньги на оружие керченский стрелок

Бабушка керченского стрелка Галина рассказала, что после трагедии в Керченском колледже обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Бабушка Владислава Рослякова, расстрелявшего учащихся и преподавателей колледжа, и устроившего взрыв в учебном заведении, призналась, что накопила 20 тысяч рублей и спрятала деньги в косметичку. «Это все интернет. Дьявол, больше ничего», обвиняет отец керченского стрелка

Внук приходил к бабушке довольно часто. Сегодня она обнаружила пропажу денег. В последние дни Галина свой "сейф" не проверяла. А после преступления, которое устроил Влад, заглянула в "тайник", а денег там не обнаружила, - сообщает Лайф.

После массового убийства в Керчи работают следователи. Проводился осмотр квартиры, в которой живут бабушка и отец стрелка. Следователи собирают всю информацию о 18-летнем студенте колледжа, убившем 20 человек. Десятки пострадавших получили страшные ранения. Госпитализированы более 40 человек. Трое находятся в тяжелейшем состоянии. Глава СКР Александр Бастрыкин провел в Керчи совещание и дал поручения следователям.

Сомнительно, что юноша мог устроить такое преступление без сообщников. Росляков перед убийством ребят переоделся в туалете колледжа. Переобул специальные ботинки, чтобы не поскользнуться, в уши вставил беруши, чтобы не оглохнуть. На руке у него была перчатка. Росляков ранее научился стрелять и приобрел оружие. По некоторым данным, он иногда уезжал на Украину в Харьков. В Керчи рассказывают, что юноша был необщительным, даже замкнутым.

Сегодня в Керчи прошли первые похороны. Похоронены 17 человек. Десятки тысяч человек провожали погибших в последний путь. Многие приехали из других городов Крыма и Кубани.

Росляков покончил с собой. Керченского стрелка еще не похоронили.