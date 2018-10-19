В США королева красоты Яна Лаврентьева погибла в ДТП
19 октября 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
В США королева красоты Яна Лаврентьева погибла в ДТП. Яне Лаврентьевой было 30 лет, у нее остались двое маленьких детей. Водитель автомобиля сбил калифорнийскую красавицу в минувшую субботу поздно вечером. Вместе с мужем и друзьями Яна ужинала в тот вечер в ресторане.
После ужина она с подругами решила перейти на другую сторону улицы. Автомобиль Toyota 4-Runner несся на высокой скорости. Компания женщин переходила улицу по пешеходному переход. По словам очевидцев, зеленый свет должен был гореть еще 18 секунд. Яна остановилась поправить неудобные туфли. И в этот момент ее сбила машина, мчавшаяся на красный. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую красавицу госпитализировали. Она находилась в тяжелейшем состоянии и скончалась в понедельник.
"Мы не успели среагировать. Все произошло так быстро, мы ничего не могли сделать", - цитирует подругу Лаврентьевой Daily Mail. "Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало...", - сказал убитый горем муж королевы красоты.
Яна Лаврентьева - уроженка Латвии, завоевала в конкурсе красоты титул "Мисс Калифорния".
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