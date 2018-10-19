Константинополь намерен сохранить отношения с РПЦ, отказался от разрыва

Архиепископия православных Церквей в Западной Европе известила верующих о том, наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата, состоит в полном общении со всей Православной Церковью.

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"Вселенский Патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе", - сообщается на сайте экзархата русских приходов в Западной Европе.

Как отмечается в сообщении, "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах". "Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей Архиепископии-Экзархата молиться о единстве Церкви", - говорится в сообщении.

На сайте опубликована молитва о единстве Церкви.