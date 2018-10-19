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Волгоградские школьники прошли «курс молодого металлурга»
19 октября 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
На ВгАЗе побывали ученики девятых классов школы №27. Экскурсия на алюминиевом заводе прошла в рамках профориентационной программы РУСАЛ.
Всего в течение этого учебного года ВгАЗ планируют посетить порядка 400 школьников и студентов.
Цель экскурсий – не только знакомство с реальным производством крылатого металла, но и развитие инженерного мышления, образования и мотивации талантливой молодежи к научной деятельности и техническому творчеству.
На ВгАЗе школьники прошли «курс молодого металлурга». В этом им помог ветеран предприятия Заслуженный металлург Российской Федерации Николай Жоров, отработавший на ВгАЗе более 35 лет. Он рассказал ребятам о цикле производства алюминия, устройстве электролизеров и спецодежде электролизников. На производстве ребята увидели, как работает автоматическая система управления технологическим процессом ТРОЛЛЬ, как жидкий алюминий попадает в литейное отделение, и какую продукцию в конечном итоге выпускает ВгАЗ.
После экскурсии ребята встретились с председателем молодежного совета предприятия Михаилом Триполкиным, узнали о деятельности молодежи и волонтерских программах.
Для ребят это первый визит на алюминиевый завод. После экскурсии они отметили, что производство алюминия – интересный и захватывающий процесс. По окончании визита все участники получили сувениры на память о заводе.
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