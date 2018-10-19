Депутатам Екатеринбурга не хватает денег на цветы и конфеты

На одном из ближайших заседаний городской думы Екатеринбурга будет рассматриваться вопрос о повышении на 30% компенсаций депутатам нового созыва на расходы на депутатскую деятельность.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. Проблема в том, что у них не хватает денег на цветы, конфеты и тому подобное. А депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов. Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», - заявил автор инициативы, председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Если предложение спикера будет принято, то компенсации на депутатскую деятельность вырастут почти до 80 тысяч рублей. Для сравнения, сумма компенсаций, установленная сметой предыдущего созыва, составляет порядка 50 – 60 тысяч рублей. Однако инициатор не исключает, что депутаты могут отклонить его предложение, передает Znak.com.