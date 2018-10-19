Челябинск получит 11 миллиардов рублей на улучшение экологии

Как рассказал председатель профильного Комитета Госдумы Владимир Бурматов, Челябинску будут выделены дополнительные 11 миллиардов рублей из бюджета страны на решение экологических проблем. Это предварительно заявленная сумма, которая является беспрецедентной для региона. Проработать это направление попросил парламентария глава Южного Урала Борис Дубровский.

К первому чтению федерального бюджета мы подходим с рекордными для Южного Урала показателями, - уточнил Владимир Бурматов. - Причем мы рассчитываем учесть все основные наиболее проблемные для нашего региона направления, в том числе рекультивацию челябинской городской свалки и снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.

Уже удалось добиться 1.2 миллиарда рублей на рекультивацию свалки в Челябинске, которые планирует направить в областной центр Минприроды страны. О том, как распределятся другие средства, читайте в материале «Вечернего Челябинска».