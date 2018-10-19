Журналиста Первого канала не пустили на Красную площадь к своим камерам

Немногие знают, что после полёта Юрия Гагарина в космос автомобиль Сергей Павловича Королёва не пустили на Красную площадь, он был последним в правительственном кортеже. И торжественную встречу Гагарина великому советскому конструктору пришлось смотреть из окон соседней с Кремлём гостиницы "Москва". Эту интересную историю напомнил известный тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.



Оказывается, в подобную же ситуацию спустя много лет попал и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. Хотя фигуры Королёва и Борисова несопоставимы по значимости, однако у Борисова в кармане был даже пропуск на салют 9 Мая, который он должен был комментировать в прямом эфире. Но стражи порядка не пустили таки его на главную площадь страны, припомнив случай с Королёвым.



Но это ещё не самое страшное в истории VIP-персон. Когда-то вождь мирового пролетариата В.И.Ленин отправился из Кремля к детишкам на ёлку в Сокольниках. Действовавшие тогда банды отобрали у Ленина автомобиль и чудом оставили его в живых. В Сокольническом райкоме партии вождя не узнали - телевидения тогда не было - и задержали для выяснения обстоятельств. В итоге Ленин хоть с опозданием, но приехал на ёлку к детям.



