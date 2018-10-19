"Хочется рыдать": Аксенов посетил церемонию прощания с погибшими в Керчи

В пятницу, 19 октября, глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на церемонию прощания с погибшими в ходе стрельбы в керченском колледже. Политик в рамках траурного мероприятия, произнес короткую речь.

Сергей Аксенов подчеркнул, что история Крыма разделилась на две части: до 17 октября и после. Он добавил, что не хочется ничего говорить, а хочется "рыдать", передает РИА "Новости". Глава республики отметил, что все должны крепиться и мужаться, чтобы поддержать родственников убитых в колледже.

Напомним, сегодня утром на площади Ленина в Керчи началась церемония прощания с двадцатью погибшими в результате атаки. Гробы с телами покойных вынесли сотрудники Росгвардии. Отметим, что в минувшую среду скончался также стрелок – он добровольно ушел из жизни.