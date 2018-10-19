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Сняты все препятствия к подписанию соглашения

19 октября 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сняты все препятствия к подписанию соглашения

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко провел совещание по вопросам согласования административной границы Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики.

В работе совещания приняли участие председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко и его заместитель Александр Шустенков, представители краевого министерства природных ресурсов, департаментов имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, внутренней политики администрации Краснодарского края, представители администраций Лабинского, Мостовского и Отрадненского районов. Открывая заседание, Сергей Усенко заметил, что такая встреча проводится не в первый раз, и депутатам предстоит проанализировать работу профильных ведомств по урегулированию проблемных вопросов в рамках соглашения об административной границе Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики. - На предыдущем совещании, 12 сентября, мы с вами определились, что у нас нет каких-либо проблем по границам Лабинского и Мостовского районов, но оставались вопросы по Отрадненскому району. Было решено, что профильными департаментами будут даны ответы на них, – обратился к собравшимся Сергей Усенко.

По информации, поступившей в ЗСК, профильные министерство и департаменты устранили имевшиеся замечания, и никаких противоречий на сегодняшний день нет. - Теперь необходимо определиться со сроками подписания соглашения и решить вопрос о том, требуется ли внесение изменений в краевое законодательство в связи с этим, – отметил вице-спикер. Как подтвердил руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин, все имевшиеся замечания устранены.

- Это означает, что автоматически сняты все препятствия к подписанию соглашения, – подчеркнул он. Далее участники совещания подробно обсудили процедурные и юридические вопросы, связанные с утверждением соглашения о согласовании административной границы Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики. По итогам обсуждения решено, что краевой департамент архитектуры и градостроительства подготовит и внесет в краевой парламент пакет законопроектов по данному вопросу на согласование. Профильный комитет ЗСК рассмотрит эти законопроекты и даст свое заключение на них. А далее в Законодательное Собрание поступит инициатива главы администрации (губернатора) Краснодарского края о проекте краевого закона об утверждении соглашения об установлении границ двух субъектов.

 

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