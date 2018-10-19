Вопросы и нестыковки в деле керченского стрелка

Ведущий радиопрограммы "Стрелок" на "Эхе Москвы" Сергей Асланян проанализировал фото, видео и факты по трагическим событиям в керченском колледже, опубликованные в открытом доступе. И вопросов стало ещё больше. Возможно, они так и будут появляться, пока не закончится официальное следствие и общественности не будут даны исчерпывающие объяснения.



Итак, первое - из чего стрелял студент колледжа? Свидетели говорят, что слышали стрельбу очередями. Но такое оружие запрещено к продаже, если же стреляли из полуавтоматического оружия так же быстро, как из автомата, то это мог сделать только большой профессионал.



Недоумение вызывают нераспакованные 10 коробок с патронами. Если убийца готовился к преступлению, он должен был облегчить себе задачу по перезарядке ружья. К тому же, если учитывать, что картечные патроны лежат в упаковке в шахматном порядке, то для перезарядки оружия уйдёт немало драгоценного времени.



Поражает сама результативность стрельбы. Это говорит об опытности стрелка, несмотря на то, что оружие он приобрел 13 октября. Разве мог он так быстро натренироваться или он тайно и задолго оттачивал свои навыки?



Почему-то на руке стрелка надета всего одна перчатка. Их обычно используют, чтобы оружие не скользило. Почему не надел вторую перчатку, что было бы логичнее?



Судя по тому, что не было ответного огня и противостояния, почему студент не расстрелял все патроны и не взорвал все взрывные устройства?



Убийца застрелился из дробовика в голову. Почему тогда голова осталась на месте? Если он убил себя выстрелом в корпус тела, то где выходные отверстия?



Поэтому вопросов в этом деле больше, чем ответов. Кто стрелял, сколько их было и из какого оружия? Надеемся, что следствие найдёт ответы.



