Пенсионерка подарила новосибирскому министру мыло и веревку

Новосибирские пенсионеры отреагировали на повышение прожиточного минимума на 89 рублей, вручив его инициатору, министру труда и соцразвития Ярославу Фролову «подарочный набор» с мылом и веревкой.

На днях правительство Новосибирска одобрило повышение прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей с 2019 года. Инициатором этой суммы стал новосибирский министр труда и социального развития Ярослав Фролов. Таким образом, в следующем году прожиточный минимум новосибирского пенсионера составит 8814 рублей против нынешних 8725 рублей.

На эти 89 рублей пенсионеры-активисты собрали «подарочный набор» для министра. В него вошли кусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, пачка соли и спички. Этот скромный «презент» удалось передать Ярославу Фролову через одного из сотрудников регионального министерства соцразвития, сообщают в соцсетях.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», рассказала новосибирская пенсионерка по имени Елена Владимировна, собравшая «подарок» для министра и пришедшая его вручить.