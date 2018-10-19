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Пенсионерка подарила новосибирскому министру мыло и веревку
19 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Новосибирские пенсионеры отреагировали на повышение прожиточного минимума на 89 рублей, вручив его инициатору, министру труда и соцразвития Ярославу Фролову «подарочный набор» с мылом и веревкой.
На днях правительство Новосибирска одобрило повышение прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей с 2019 года. Инициатором этой суммы стал новосибирский министр труда и социального развития Ярослав Фролов. Таким образом, в следующем году прожиточный минимум новосибирского пенсионера составит 8814 рублей против нынешних 8725 рублей.
На эти 89 рублей пенсионеры-активисты собрали «подарочный набор» для министра. В него вошли кусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, пачка соли и спички. Этот скромный «презент» удалось передать Ярославу Фролову через одного из сотрудников регионального министерства соцразвития, сообщают в соцсетях.
«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», рассказала новосибирская пенсионерка по имени Елена Владимировна, собравшая «подарок» для министра и пришедшая его вручить.
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